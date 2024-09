Gilmour svela: "Conte? Ho una foto da ragazzino con lui al Chelsea! È abituato a vincere, spero riusciremo a fare qualcosa di speciale"

Ultime notizie SSC Napoli - ?Tante voci di mercato e una sirena pronta a dire stop al calciomercato... ma è proprio sullo scadere che Billy Gilmour riesce a prendere un aereo diretto a Napoli e iniziare la sua nuova vita partenopea! La SSC Napoli in un video racconta il suo arrivo in città dal Brighton.

"Conte? Sono entusiasta, quando ero più giovane lui allenava il Chelsea. Quando ho firmato per il Chelsea, l'ho incontrato, per cui ho una foto con Conte scattata quando ero un ragazzino. Ha vinto molti trofei. È abituato a vincere, per cui sono entusiasta, spero che riusciremo a fare qualcosa di speciale. Questo entusiasmo ci aiuterà anche nella parte finale della stagione"