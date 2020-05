Morte Gigi Simoni, il cordoglio di Venerato a CN24: "Spesi buone parole per il suo approdo in azzurro, ci volevamo bene. Amava Napoli e i napoletani"

Ciro Venerato, collega di Rai Sport, ha espresso il suo cordoglio per la morte dell'amico Gigi Simoni, ex allenatore del Napoli, ai microfoni di Calcio Napoli 24:

"Gigi ha smesso di soffrire. Una lunga via crucis ce lo ha portato via. Eravamo amici. Ai tempi della Cremonese spesi buone parole in società pet il suo approdo a Napoli. Ferlaino pensava a lui o Cagni. L'ho seguito professionalmente anche durante la sua esperienza interista. Ero con lui alla vigilia della finale di coppa uefa con la Lazio nel ritiro parigino a due passi da Versailles. Ci volevamo bene. Amava molto Napoli e i napoletani. Era un ottimo allenatore e si faceva amare dallo spogliatoio. Ronaldo il fenomeno non avrebbe mai lasciato Milano con lui in panchina. Ruppe con Cuper e ha sempre rimpianto simoni. Addio Gigi che ls terra ti sia lieve".