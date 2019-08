Gigi Cagni: "Napoli inferiore alla Juve nei 23, gap difficile da colmare"

Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live: “Il Napoli e l’Inter sono alla pari nella Juve nei 15-16, non nei 22 o nei 23, questo è il gap difficile da colmare con i bianconeri. Vedremo ora il Napoli come completerà l’attacco in questo finale di mercato. Gli azzurri non possono fare scommesse se vogliono davvero lottare per lo scudetto. Balotelli sarebbe stata una grossa scommessa e l’ha fatta il Brescia. Secondo me Mario farà benissimo all’inizio, farà anche dei gol, ha grande potenzialità, poi bisogna vedere come gestirà il successo che avrà. Si tornerà a parlare di lui e della nazionale, ha difficoltà a gestire il grande interesse nei suoi confronti”.