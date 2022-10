Gifuni: "Napoli? Ci sono quattro rivincite di questa stagione! Lobotka era definito un 'barilotto'..."

Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo' ha parlato del successo del Napoli contro l'Ajax e della prossima gara di campionato contro la Cremonese. Queste le sue parole in trasmissione.

"Il Napoli oggi potrebbe vincere Scudetto e Coppa Italia, mentre in Champions può raggiungere i quarti di finale per la prima volta. Non si parla di un sogno, ma di possibilità. Il più grande centravanti che ha avuto il Napoli? Cavani. Lo sfogo della compagna di Meret? Ha ragione, ci ricordiamo tutti cosa si dicesse del portiere azzurro durante l'ultima sessione di mercato. La sua è una delle 4 grandi rivincite di questa stagione: Lobotka era definito un 'barilotto', De Laurentiis è stato attaccato duramente con il coro A16 e verbalmente in estate all'uscita da uno studio dentistico, poi Zielinski è stato contestato e se ne invocava la cessione al West Ham. Non so quale di questi casi sia il più clamoroso. Cremonese-Napoli? Mi aspetto Raspadori come punta"