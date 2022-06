Germania, Flick: "Delusi per il pareggio: con l'Italia vogliamo rigenerarci"

Ultime calcio - Dopo il pareggio contro l'Ungheria per 1-1, il CT della Germania Hans-Dieter Flick ha parlato ai microfoni di RTL Deutschland:

"Avevo detto prima della partita che dopo l'Inghilterra questa sarebbe stata la partita più dura che potessimo affrontare. L'Ungheria è stata molto compatta, non siamo riusciti a giocare con convinzione in attacco e abbiamo commesso troppi errori. Ma siamo in una situazione difficile, in un processo di sviluppo. Dobbiamo assicurarci di imparare le lezioni da queste partite. Non ho intenzione di trovare scuse: volevamo ottenere i 3 punti oggi. Ovviamente, tutti sono rimasti molto delusi nello spogliatoio. Ora abbiamo due giorni per rigenerarsi e mandare in campo gli 11 più forti contro l'Italia".