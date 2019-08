Germania, due telecronisti ex Borussia sospesi: avevano definito i giocatori dell'Udinese 'italianacci' e imitato la voce di Hitler

In Germania continuano le polemiche per i vari episodi razzisti, su tutti quello del presidente dello Schalke 04 che è stato sospeso per tre mesi. Il clima in cui si è sviluppato il caso è stato connotato in questi giorni da due episodi minori legati a xenofobia e neonazismo. Due ex calciatori del Borussia, Norbert Dickel e Patrick Owomoyela, non potranno commentare per settimane le partite della squadra sulla tv e radio del club perchè - rispettivamente - per fare gli spiritosi uno ha dato degli «itaker» («italianacci») ai giocatori dell’Udinese e l’altro ha fatto l’imitazione della voce di Hitler. Inoltre il capitano di una squadra di serie C, Daniel Frahn del Chemnitzer, è stato appena cacciato perchè notato sugli spalti in compagnia con dei tifosi noti come neonazisti durante un match saltato per infortunio. Frahn era recidivo per un episodio analogo del marzo scorso.