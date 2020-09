Gentile: "Koulibaly e De Ligt i migliori della Serie A! Il senegalese è un grande marcatore, non mi sorprende che lo vogliano in tanti"

Ultime calcio Napoli - Claudio Gentile, ex difensore della Juventus ed ex allenatore della Nazionale Under 21, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Avevamo i difensori più forti. E ora?

«Presto, purtroppo, finirà il ciclo di Chiellini, Bonucci e dello stesso Acerbi. Non possono essere eterni. Poi sarà dura. Tanto che ormai andiamo sempre più spesso all’estero, noi che avevamo una scuola invidiata da tutti. Ci criticavano perché in realtà ci invidiavano. Quando riaprirono le frontiere nell’80 era arrivato solo Krol, un gran difensore dai piedi buoni, e tutti centrocampisti e attaccanti»

Non c’è un italiano giovane che le piace?

«Faccio un po’ di fatica a dare giudizi individuali perché, rispetto ai miei tempi, sono pochi quelli che resistono dieci anni ad alto livello. Però su un giovane mi sbilancerei...»

Chi?

«Bastoni dell’Inter. Ha piedi buoni, un bel sinistro, tecnicamente è bravo e migliorabile se ha voglia di imparare. Fisicamente, alto com’è, è forte in area. Ha tutto per riuscire»

I migliori difensori del campionato?