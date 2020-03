Genoa, Preziosi: "Lega e FIGC vogliono finire il campionato, si era pensato al 9 maggio per riprendere a giocare"

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Quando i negozi apriranno non sarà più uguale, sarà difficilissimo per tutti. Il Governo deve valutare attentamente. Il Decreto Salva Italia non mi convince, non tocca nemmeno il 10% delle problematiche. Qualsiasi provvedimento è sempre ben accetto, ma le imprese vanno aiutate e la bozza del decreto non va in questa direzione. Vada approfondita la problematica perché è enorme. Slittamento degli Europei a giugno 2021? E' la soluzione più corretta, se n'era discusso già ieri in assemblea alla Lega. Non so questa cos quanto costerà, ma si va nella direzione di finire i campionati, virus permettendo. Bisogna capire quando arriverà il picco di contagi anche al centro e al sud Italia, sperando non accada nulla. La gente resti a casa per non infettarsi e propagare il virus. Bisogna vivere alla giornata, è difficile fare previsioni. In Cina ci sono misure molto più restrittive. Lì se esci ti arrestano, c'è un sistema meno democratico. Qui c'è ancora gente che va in giro, il problema è grosso. Non credo, parlando di campionati, che si possa definire una data. La FIGC e la Lega vogliono finire il campionato. Il 9 maggio? Si spera di poter ripartire in quella data. Ci vorranno due settimane per la preparazione dei calciatori, si può perciò ipotizzare questa data qui".