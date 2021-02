Gattuso in conferenza: "Abbiamo fatto tutto noi, gol regalati e gol falliti: colpa dei pochi allenamenti. Atalanta? Vi spiego la difesa a tre, ma il nostro obiettivo è la Champions e su Manolas..."

Notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Genoa.

Gattuso

"Diamo meriti anche al Genoa ma abbiamo fatto tutto noi, creato tanto e regalati due gol. Non stiamo a recriminare, serve fare gol e buttare la palla dentro. E' una problematica non solo nostra, non ci sono più allenamenti e la costruzione dal basso porta a questi errori. Una punizione nostra, Demme gioca all'indietro, Maksimovic voleva giocare al portiere e abbiamo preso il primo gol. Il secondo gol idem. Questo succede quando non puoi lavorare su determinati giri palla. Quando hai poco tempo, paghi anche questo. Manolas? Non so se recupera, non ho parlato con lui e il dottore. Vediamo domani. Abbiamo delle assenze per covid, speriamo non ci sia focolaio. Atalanta? Ci siamo messi a 3, recuperiamo Fabian ma non si allena da 24 giorni per Covid. Elmas e Zielinski sono le sole due mezzali a disposizione. I 3 dietro vengono fuori anche dai disponibili attualmente: Elmas non giocava due gare consecutive da mesi, Zielinski era stanco. Vediamo come mercoledì andare a giocarsela: affrontiamo una squadra forte. E' una semifinale di ritorno. Abbiamo pareggiato 0-0 e sarà una partita difficile. Sarei ipocrita e bugiardo nel dire che la finale è la nostra priorità perchè quella è la Champions League ma andiamo a giocare con grande voglia di raggiungerla".