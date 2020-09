Genoa, Faggiano: "Younes giocatore importante, ci piace ma la trattativa non è in chiusura"

Ultimissime mercato Napoli – Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Younes è un giocatore valido che ci interessa ma non sono trattative già chiuse o da chiudere, al pari di Giovinco e di Pavoletti. Italiano? Ci abbiamo parlato ma era dello Spezia e resta lì. Dopo la promozione sono cambiati i piani. Ha fatto bene lì, puntavamo su di lui ma sapevamo che sarebbe stata difficile come trattativa. I piani sono saltati quando il presidente Volpi lo ha invitato nella sua villa in vacanza. Il patron è molto carismatico”.