Genoa, Criscito a Dazn: "Tanti errori fatti sin dal ritiro, non dimenticherò questo pomeriggio. Sul futuro..."

"E' un pomeriggio che non dimenticheremo mai, Insigne per un motivo ed io per la retrocessione. Purtroppo tanti errori fatti in passato ci hanno portato a questo".

 

Sul futuro: "Io ho ancora un anno di contratto, se poi la società vorrà parlarmi vedremo cosa succederà". 

 

Sulla retrocessione: "Sono d'accordo con il presidente, tutti abbiamo fatto tanti errori sin dal ritiro. La nostra tifoseria è stata eccezionale, ci stanno sempre vicini e fanno tanti sacrifici. Dispiace non aver potuto dedicargli la gioia che meritano".

 

Sulla gara del Maradona: "In partenza abbiamo fatto una mezz'ora di alto livello, mettendo in difficolt√† il Napoli. Per√≤ se non segni poi tutto diventa pi√Ļ difficile ed il Napoli ha giocatori come Osimhen ed Insigne che poi non perdonano. La differenza sta tutta l√¨. Quest'anno √® stato un insieme di tutto, con 5 giocatori arrivati nell'ultimo giorno di mercato e tre allenatori cambiati. Spero solo che il Genoa possa tornare in alto perch√® questi tifosi non meritano la Serie B".