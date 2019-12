Genk, il presidente: "Berge? Napoli e Liverpool su di lui, difficile trattenerlo a gennaio. Azzurri? In difficoltà, ma vogliamo chiudere bene la Champions"

Ultime calcio Napoli - Peter Croonen, presidente del Genk, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Vogliamo giocare una grande partita, non abbiamo giocato bene in Champions ma speriamo di salutare la competizione con una bella prestazione. Napoli in difficoltà, ma è sempre una gara complicata. Sapevamo che era un girone difficile, il Liverpool è la squadra più forte in Europa. Il Napoli resta una squadra forte ma speravo in qualcosa in più dai miei ragazzi. Berge? Vogliamo trattenerlo ma a gennaio è complicato trattenere chi è richiesto dai top club europei. Non solo Napoli e Liverpool lo vogliono ma anche altri top club europei. Grande professionista e giocatore, difficile trattenerlo. Napoli? Fantastica città".