Gazzetta, Monti: "Ancelotti ha sbagliato in estate a dire che era alla pari della Juve di Ronaldo"

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8: "Le dichiarazioni estive non giovano all'ambiente, ad ADL e ad Ancelotti. L'anno scorso si finì secondo con 50mila persone, oggi neanche la metà. Ancelotti in conferenza stampa doveva dire la verità su possibilità, obiettivo e quello che la squadra può fare. La Juve prende Ronaldo, ADL furbo dice Ancelotti è il nostro Ronaldo, ma Ancelotti non può dire che abbiamo una squadra capace di lottare con Ronaldo".