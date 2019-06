James Rodriguez-Napoli, Monti smorza l'entusiasmo: "Non è più quello di 4 anni fa, sennò il Bayern lo riscattava.."

Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di CN24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Il Napoli vorrebbe James in prestito con diritto di riscatto in modo che la spesa riguarderebbe solo l’ingaggio anche se si tratta di un ingaggio importante. Il Napoli vuol fare uno step di crescita, anche se James non è il calciatore di quattro anni fa, altrimenti il Bayern Monaco l’avrebbe riscattato. Però va detto che in Serie A farebbe la differenza, spesso capita che certi calciatori si rigenerino in Italia. Sarebbe soprattutto un’operazione d’immagine fatta per il pubblico che sente il bisogno di un 10. Bisognerà anche capire che accordi si troverebbero con l’entourage del ragazzo per i diritti d’immagine, ma dal punto di vista dell’empatia con la piazza riavvicinerebbe molto i tifosi alla squadra. Non immagino Lozano e James insieme nel Napoli dell’anno prossimo, la squadra ha già dei calciatori che fanno il ruolo di questi due. Non perderei mai qualcuno per prendere insieme James e Lozano. Cambio di modulo? Non mi fa impazzire il 4-4-2 di Ancelotti, la squadra è fatta per il 4-3-3. Stiamo a vedere cosa succederà da qui al ritiro. Oggi ragioniamo su due moduli, sul 4-4-2 e sul 4-2-3-1, ma se prendi uno come James fai fatica a farlo giocare in un 4-4-2 e dovresti adattarlo”.