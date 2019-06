Gazzetta, Monti a CN24: "Il Napoli ha la forza economica per un grande colpo. Tesoretto cessioni? Non ci credo, vi spiego"

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

“Non è facile vendere bene, ma non per i calciatori che hanno anche fatto bene, ma perchè ci sono pochi soldi in giro. Negli ultimi 20 giorni ci ritroveremo a parlare di prestiti, con o senza obblighi di riscatto. Giuntoli riesce anche a piazzare calciatori in piazze giuste, ma al momento del riscatto poi mancano i soldi e il calciatore torna indietro. Non credo più ai tesoretti. I calciatori di un certo livello vogliono guadagnare tanto, non sono discorsi facili da affrontare. Cedere un pezzo pregiato potrebbe essere una soluzione, ma si potrebbe anche pensare ad un rischio d'impresa che però gli azzurri non applicano mail. Grande acquisto? Ci si può permettere di fare qualcosa di importante anche con quanto si è incassato lo scorso anno, quello che si incasserà il prossimo anno. James Rodriguez? Ancelotti ha tanti contatti e sente tanti agenti e calciatori che ha anche avuto a disposizione. I suoi rapporti possono anche favorire alcune trattative, ma lo fa solo quando sa che la società può permettersi quel tipo di calciatore".