Gazzetta, Laudisa: "Zielinski all’Inter? Non credo ci saranno annunci ufficiali nei prossimi giorni, ma le parole di De Laurentiis..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato estivo di Victor Osimhen? Le caratteristiche sono differenti da quelle di Kylian Mbappé, il PSG ha già investito su un centravanti come Kolo Muani ma il ricambio sembra inevitabile. Su Osimhen però ci sarebbero anche altri club, anche il Bayern Monaco magari, per non parlare della Premier League che è sempre disposta a spendere in modo rilevante. Il Real Madrid sarà molto attivo, ma l’emiro Al-Thani sarebbe combattivo su Mbappé: il discorso è apertissimo comunque.

Zielinski all’Inter? Non credo ci saranno annunci ufficiali nei prossimi giorni, ma le parole di De Laurentiis hanno portato l’Inter a chiedere autorizzazione ai contatti con i giocatori. L’ha fatto e così l’interesse è venuto fuori, alla fine gli accordi vengono annunciati al termine della stagione”