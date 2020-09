Gazzetta, Laudisa: "Il City non arriverà mai a 80 milioni per Koulibaly! Sokratis molto affidabile, Gattuso lo vuole da anni"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport: "Koulibaly? L'offerta del Manchester City è di 75 milioni da almeno un mese. Penso che la vicenda Messi non c'entri nulla con questa operazione, ma il City non arriverà mai a 80 milioni. Io credo che Aurelio De Laurentiis abbia una grande capacità imprenditoriale. Con il City non c'è una differenza incolmabile, quindi il tira e molla non penso durerà a lungo.

Sokratis è uno dei candidati per la difesa del Napoli, Gattuso lo aveva già cercato al Milan ma non c'erano i presupposti e il suo cartellino costava oltre 20 milioni di euro, nelle ultime settimane si è rinnovato questo corteggiamento. Per me è molto più affidabile di altri profili che stanno monitorando.

Messi al City? Non lo darei per scontato. Secondo me a Messi l'italiano piace, quindi vedremo. Io personalmente vedo alla pari le chances che Messi resti al Barcellona, vada al City o venga in Italia, il 33% per ognuna".