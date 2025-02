Gazzetta, Giordano a CN24: "Centro sportivo Napoli? Senza passi avanti si parla del nulla! Ngonge non ha mostrato niente, al posto di Neres..."

Ultime notizie Napoli - Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Nuovo centro sportivo del Napoli ed accordo con la famiglia Coppola? Sono sempre tante le ipotesi, come tutti gli ultimi anni. Si cerca di trovare una soluzione definitiva per stadio e centro sportivo che però ancora non c’è. Immagino che i tempi sono ancora lunghi, ma so per certo che per allestire un centro sportivo che sia tale hai bisogno di almeno un paio d’anni soprattutto se devi avviare la costruzione da zero. Se parli di campi, foresteria, strade che collegano il centro, vien da sé che i tempi siano lunghi.

Bisogna verificare la fattibilità dell’operazione, leggevo da parte del Sindaco la volontà di mantenere il Napoli a Castel Volturno. Ma fin quando non si fanno passi avanti stiamo parlando del niente, ne abbiamo già visti tanti di centri e stadi pronti a nascere e che poi sono spariti con il passare del tempo. Lo ritengo un argomento piuttosto vago, stiamo parlando del nulla come lo stadio a Bagnoli. Addirittura lì si iniziò a parlare di date, quindi mi domando perchè farsi ancora del male parlando di questioni inesistenti. Io non so cosa c’è nella mente di De Laurentiis, se c’è una vision sulle strutture oppure no. Lo trovo un argomento, poco tangibile, che annoia. Fossi in un telespettatore mi domanderei di cosa stiamo parlando, magari anche se ci stanno prendendo in giro coloro che analizzano una questione che ad oggi non ha nessuna certezza”.

Infortunio Neres e cessione Kvaratskhelia? Non dite queste cose, altrimenti siete contro (ride, ndr). Dieci giorni fa dissi alcune cose che poi si sono rivelate lo stato dei fatti. Tranne nel 2020 e nel 2014 il Napoli non ha mai fatto nulla nel mercato di gennaio. Mi è stato fatto notare che su un social mi sono state tirate addosso secchiate di fango, per non dire altro perchè siamo persone per bene a differenza di chi sui social ti accusa di aver 'stuprato' la verità. Il Napoli ha ceduto uno dei migliori calciatori al mondo e l'ha sostituito all'ultimo secondo del mercato, poi mancava un difensore ma non vi preoccupare che Buongiorno sta tornando. Però la colpa è dei giornalisti, di coloro che raccontano i fatti ed alternao la verità. Che poi è ammesso che non debba esserci nemmeno per forza un colpevole, ma può essere una scelta in vista di giugno perchè rischi di diventare il più ricco se metti anche i soldi di Osimhen e della Champions".

Chi al posto di Neres? Conte ha dato sfogo a tutte le sue illuminazioni per capire chi mettere al posto di Neres. Penso che resterà al 4-3-3, la soluzione che ritengo più logica per una squadra che più o meno recita a memoria. Non scarterei l'ipotesi di Ngonge, anche se il ragazzo deve darsi una mossa visto che dopo un anno non ha fatto vedere praticamente nulla se non le buone intenzioni. Il campionato chiede presenze forti, di faccia tosta, con Ngonge che non è stato nulla fino a qui".