Gazzetta, D'Angelo a CN24: "Mertens all'Inter si può, ma a giugno: la forte amicizia con Lukaku ha aperto all'ipotesi"

Ultime calcio Napoli - Vincenzo D'Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mertens all'Inter è un'ipotesi che viene anche dall'amicizia forte con Lukaku. Per gennaio sarà dura, l'Inter acquisterà a centrocampo. Nel caso di nuova punta, si valuta un profilo alla Giraud. Un ragionamento da fare per giugno. Conte ha Asamoah con problemi fisici e lì si sta ragionando. Va fatto un discorso numerico, di rosa. Per acquistare devi vendere e l'Inter deve prendere un centrocampista centrale. Allan? Chiunque prenderebbe Allan. Un giocatore dal grande valore per il Napoli, al di là di tutto quello sta accadendo. E' un giocatore che difficilmente si può muovere a gennaio in Italia".