Gazzetta, Barigelli: "Napoli e Roma certe di cambiare allenatore"

Napoli Calcio - Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“La Nazionale è una delle note positive del calcio italiano. Non sono molte le note positive in campo internazionale. Abbiamo una sola squadra italiana ai quarti di finale di Europa League, che è la Roma. Nessuna squadra in Champions. La Nazionale sviluppa un buon gioco ed è imbattuta da molte partite. Gli Europei sono un impegno importante e possiamo essere inclini alla positività. Valzer degli allenatori? Molte squadre hanno iniziato la caccia agli allenatori. Cambieranno sicuramente Napoli e Roma. Per la Juve invece aspetterei di vedere come finirà la stagione, perchè si deve giocare ancora un pezzo di campionato e una finale di Coppa Italia".