Gautieri: "Serve la continuità di risultati ma questo Napoli non può essere a due facce. Gattuso? Allenatore giusto al posto giusto"

Napoli Calcio - Carmine Gautieri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Gautieri

"Gattuso ha una rosa importante ma non penso che questo possa essere un Napoli a due facce. Il Napoli manca in continuità, ma questo Gattuso lo sa e, per me, è l'allenatore ideale al posto giusto. Solo lui può aggiustare questa situazione, manca la continuità di prestazione. Se ti mancano Mertens, Koulibaly o Mario Rui, allora vai in affanno".