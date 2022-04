Gautieri: "La reazione di Spalletti dopo Roma e Fiorentina? Il mister è una persona che..."

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’allenatore dell’Avellino Carmine Gautieri, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La reazione di Spalletti dopo Roma e Fiorentina? Il mister è una persona che analizza indipendentemente dal risultato, non sarà contento per queste due partite e per varie situazioni in cui il Napoli non ha giocato da Napoli come in altre partite: sarà arrabbiato per come sono arrivati due risultati negativi in due partite che il Napoli poteva sfruttare.

Il Napoli si esprime meglio in trasferta? Per le qualità che ha, fuori casa si esprime sempre bene e a Bergamo ricordiamo la vittoria senza Victor Osimhen in campo. Sono annate che vanno in un certo modo, il Napoli può sembrare una squadra da fuori casa ma contro la Roma ha fatto un gran primo tempo a fronte di un calo fisico e mentale nella ripresa: di fronte aveva comunque un avversario importante, così con la Roma così come con la Fiorentina”