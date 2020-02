Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Lobotka in caso di forfait di Demme? Vediamo... Perché devo aiutare in questo momento il prossimo? Faccio tanta fatica io... Mandiamo un ragazzo a fare chilometri, sta sempre a smanettare ed a studiare gli avversari. Come li facciamo noi i sacrifici, è giusto che li facciano anche gli altri".