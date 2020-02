Gattuso sugli infortunati: "Fuori in quattro, Allan non si è allenato come dico io: bisogna pedalare forte"

Notizie Calcio Napoli - Infortunati in casa Napoli, Gennaro Gattuso ha fatto il punto quest'oggi in conferenza stampa a Castel Volturno:

"Milik ha avuto una infiammaziona al ginocchio e deve stare fermo. Contrattura per Lozano e Koulibaly non si sente al 100%. Allan non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle grandi camminate e questo a me non sta bene. Insigne e Ghoulam? Se non ho detto nulla vuol dire che sono convocati".