Gattuso: "L'anno prossimo in tanti resteranno a Napoli. Lozano, che voglia nell'ultimo periodo! Dobbiamo migliorare in mentalità. Su Insigne e il Barça..."

Serie A - Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato nel postpartita di Napoli-Roma ai microfoni Sky:

Napoli-Roma, le parole di Gattuso

Il segreto della “cura Gattuso”?

“Non c’è alcun segreto, io alleno giocatori forti e delle volte devo ricordarglielo. Il prossimo anno tanti giocatori resteranno con noi, dobbiamo saper soffrire".

Insigne?

“Deve provare a saltare l’uomo uno contro uno, se le gambe lo aiutano farà sempre bene. Delle volte mi guarda con gli occhi storti, se ne deve fare una ragione. È un ragazzo intelligente, smart, penso sia la sua forza”.

Lozano?

"Deve giocare a campo aperto, ultimamente lo sto vedendo con tantissima voglia, gli sto dando delle chances, deve migliorare perché preferisce la palla lunga ma in questo momento è difficile per come vogliamo giocare".

Dove deve migliorare il Napoli?

"Deve farlo in mentalità, siamo mancati a livello mentale quando c'era da fare il salto di qualità, Dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Insigne dà una mano anche dietro, a livello europeo palleggiamo bene. Dobbiamo però correre sempre bene tutti quanti, a tanti questo non piace ma dobbiamo farcene una ragione".

Problemi negli ultimi 20 metri?

"Un po' sì, abbiamo giocatori che attaccano lo spazio ma fatichiamo un po' e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".

Contento della rosa?

"Noi abbiamo una rosa funzionale, abbiamo giocatori interessanti come Elmas. Lozano ci sta dando una mano, abbiamo giocatori funzionali per il tipo di calcio che vogliamo fare".

La sfida contro il Barcellona?

"Non so nemmeno se ci arrivo, ora devo pensare al Genoa e finire bene la stagione. Non dobbiamo regalare le partite ai nostri avversari e non levare la gamba, se fai così ti fai male. Pensiamo prima alle 8 partite che mancano, poi speriamo di giocarcela".