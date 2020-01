Gattuso in mixed: "Ci siamo fatti fregare, i giocatori ce la stanno mettendo tutta! Terzo gol che prendo da una scivolata, miglioreremo anche la scelta dei tacchetti"

Gennaro Gattuso è intervenuto in mixed zone nel post gara di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Si può fare meglio in fase di non possesso, c'è qualcosa da migliorare. nel primo tempo abbiamo preso tante imbucate, hanno trovato sempre spazio ed abbiamo sbagliato qualche uscita di troppo. Abbiamo dfatto una buonissima partita, bisogna continuare su questa strada, E' il terzo gol da allenatore del Napoli che prendo da una scivolata, non è sfiga questa, bisogna migliorare anche la scelta dei tacchetti. L'importante è arrivarci e aggiustare tutto. La preoccupazione grande p che facciamo tanti errori, oggi tre gol ce li siamo fatti da soli. Tanti giocatori sono da tanti anni qua, hanno provato a vincere lo scudetto per 4-5 anni. Oggi stanno vivendo una brutta situazione, subiscono fischi e ci sta. La classifica non è bella. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, poi tireremo le somme. Siamo stati 16 minuti nella metà campo loro prima del 3-1. Ci siamo fatti fregare. Sono dati importanti, 56% di possesso palla, 50 di indice generale, 18 tiri contro 10: dobbiamo migliorare nel commettere meno errori e nel giocare più di squadra. Oggi alla squadra ho detto lo stesso, ho detto che la squadra è questa. Bisogna fare qualcosa in più a livello di attenzione, la squadra mi sta dando rtanto e sta lavorando con professionalità. Ce la stanno mettendo tutta per migliorare la fisicità".