Gattuso: "Circolava la voce che ho fatto a pugni con Allan: ma secondo voi posso prendermi a cazzotti con un giocatore?"

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio San Paolo si è giocata la gara di coppa Italia tra Napoli e Lazio. Nel post partita la conferenza stampa di Gennaro Gattuso,

"Ritiro? Hanno deciso i giocatori, non era un pigiama party come ho sentito. Circolava la voce che ho fatto a pugni con Allan: ma secondo voi posso prendermi a cazzotti con un giocatore? Bisogna fare i bravi, è difficile, molto difficile. Ho chiamato Allan ed era in imbarazzo: è da 5 gare che gioca con un problema e ieri abbiamo fatto una risonanza. Ora serve l'aiuto di tutti"