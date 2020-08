Gattuso a Sky: "Stasera meritavo l'espulsione. Ho già in mente la formazione per Barcellona, dovremo rischiare. Insigne? Speriamo..."

Ultimissime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sensazioni su Insigne? Speriamo…. Ho parlato con il calciatore e con il medico, speriamo non sia nulla di grave. Non so nel dettaglio cos’ha, non voglio fare i danni. Dopo 48 ore farà una radiografia e si valuterà. Da un po' di anni a questa parte in Italia le partite sono tutte vere, non si regala nulla. E' cambiata la mentalità. Meritavo l'espulsione perché ho fatto caciara ed ho detto qualche parola di troppo. Ci siamo detti qualcosa... Ho esagerato, bisogna essere onesti. Anche noi abbiamo fatto incattivire la partita, sia noi che la panchina della Lazio. Mi piace chiarire dopo, ora devo calmarmi.

La squadra mi è piaciuta, più nel secondo tempo che nel primo. Per Barcellona ho in mente la formazione ma vediamo nei prossimi giorni. Vogliamo andare lì per scrivere una pagina importante per la storia di questo club e di questa città. Con Costacurta ho discusso ma lo rispettavo presto, me la facevo passare in fretta la rabbia. Leadership a Barcellona? Per giocare queste partite serve un vissuto. Con calciatori bravi, che possono diventare forti forti, hanno bisogno di un vissuto alle spalle. Questa squadra ne ha poco di vissuto alle spalle e bisogna crescere da questo punto di vista. Si vede quando le cose iniziano ad andare leggermente meno bene.

Come affrontare il Barcellona? Dopo il lockdown abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, a tratti stiamo provando a fare una pressione ultra offensiva ed a volte ci abbassiamo. Serve fare tutte e tre le cose che stiamo provando dal lockdown in poi, dobbiamo rischiare qualcosina in più. Stiamo migliorando nella prima pressione ma a volte restiamo in una sorta di via di mezzo".