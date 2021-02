Gattuso a Sky: "Granada, una spagnola atipica. La società mi ha chiesto la Champions e su Osimhen e Insigne..."

Napoli Calcio - Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni diSky Sport della gara contro il Granada in Europa League:

Gattuso

"Contro la Juventus abbiamo ottenuto una vittoria importante e sofferta, siamo in grandissima emergenza e domani sarà una gara molto difficile.

Cosa aspettarsi dalla squadra? Quel poco che abbiamo preparato. Non dovremo sottovalutare l'avversario. Non si può essere sereni quando ti mancano 10 giocatori, non è facile in questo momento, non ci si allena più e abbiamo pagato i tanti impegni ravvicinati. Dobbiamo guardare avanti. Obiettivo? La società mi ha sempre chiesto la qualificazione alla prossima Champions League, dobbiamo avere anche fortuna e sperare di avere tanti giocatori a disposizione presto. Granada? È difficile giocare con le spagnole, il Granada è completamente diverso dalla Real Sociedad, appena ha palla va subito in verticale. Osimhen e Insigne? Victor deve migliorare la sua condizione: 94 giorni senza campo non sono pochi. Insigne è uscito perché era stanco, ha preso una botta al polpaccio ma è a disposizione".