Ultimissime Serie A - “Trovo una giusta uniformità su questi due episodi. Gatti in questo caso, così come Olivera, va in marcatura in maniera naturale cercando con le braccia di intraprendere un corpo a corpo del tutto non punibile e il contatto che si genera è assolutamente casuale”; è quanto scrive l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese in riferimento a quanto accaduto ieri in Como-Juventus.