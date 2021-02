Atalanta, Gasperini in conferenza: "Nelle ultime tre gare col Napoli abbiamo sempre fatto qualcosa in più di loro. Espulso per aver visto un rigore netto da 70 metri"

Notizie Serie A - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlerà a breve in conferenza stampa al termine della vittoria sul Napoli per 4 a 2.

"È una vittoria pesantissima, anche se non determinante. I tre punti sono recuperabili da parte di tutte le squadre. Ci sono ancora 15 giornate, ma abbiamo messo un bel vantaggio su Sassuolo e Verona, sono le più immediate inseguitrici sull'Europa. Poi di che valore sarà l'Europa vedremo durante l'arco del campionato".

Fate sempre grandi gare con le big. Vengono giocate faccia a faccia?

"Quando incontri questo tipo di squadre il risultato è sempre molto in bilico, puoi vincere o perdere, metti in preventivo tutto. Ma nelle ultime settimane abbiamo giocato tre volte col Napoli, nonostante le partite difficili abbiamo sempre fatto qualcosina in più".

Cosa è successo al momento dell'espulsione?

"Io ho detto che era un rigore grosso come una casa, chiunque intuisce un po' la dinamica del gioco del calcio...l'ho visto io da 70 metri che poteva essere toccato. Poi si può andare o non andare al var. Poi ci sono stati altri episodi minori difficili da capire. Anche il quarto uomo ha avuto un atteggiamento molto strano. È andata bene così, ma queste sono partite di cartello. Atalanta-Napoli ha tanti interessi in palio, c'è anche l'Atalanta dentro questo tipo di partite. Dobbiamo essere più attenti".

Che carica dà questa partita?

"Ci dà un bel morale per il Real, anche se sarà un altro tipo di partita. Sta recuperando molto in campionato, sta vincendo molte partite. Andiamo ad incontrare una delle migliori squadre nel panorama europeo, vogliamo confrontarci per vedere cosa possiamo fare. Arriviamo col morale alto".

Muriel è in una forma spettacolare.

"È straordinario, anche per continuità. Non posso che unirmi a tutti i complimenti che gli fate".

Avete anche risparmiato Ilicic.

"Ho intenzione di metterlo in condizioni migliorare, ci può dare un valore notevole. Bisogna anche avere una buona condizione, una predisposizione per poter dare un contributo".