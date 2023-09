Garcia a Sky: "Stato d'animo buono, vittoria importante ma serviva il secondo gol. Bisogna difendere tutti insieme, su Kvaratskhelia..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Unica italiana ad aver vinto? E’ sempre difficile vincere in Champions, soprattutto fuori casa. Abbiamo fatto un gol e mezzo, perché il secondo è un autogol, ma stiamo lavorando anche sull’aspetto di questi cross forti tra portiere e avversario.

Lo stato d’animo è buono, anche se non siamo stati in grado di metterci al riparo. Abbiamo avuto tante opportunità di fare il secondo gol e vincere con più facilità. Dopo il pareggio siamo ripartiti e trovato il vantaggio che ci mette in testa alla classifica.

Su Kvaratskhelia: “Ha bisogno di giocare e ritrovare ritmo. Ha partecipato alla fase offensiva, nel primo gol ha fatto il cross per Di Lorenzo. C’è partecipazione difensiva da parte di tutti, quando dobbiamo difendere lo dobbiamo fare tutti insieme”.