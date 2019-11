Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"La sera prima della finale di Atene con il Milan, Inzagni non si teneva in piedi, dissi a Carlo Ancelotti che forse era meglio far giocare Gilardino che stava meglio. Lui mi rispose 'si ma Pippo anche se non sta in piedi, domani è capace di farne due'. Il giorno dopo Inzaghi fece doppietta e vincemmo la Champions contro il Liverpool".