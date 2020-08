Ultimissime notizie calcio Napoli - Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'amichevole contro la Primavera della Juventus. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Champions? Speriamo bene per la Juventus e l'Atalanta, ma anche per il Napoli, perché il Barcellona non è in formissima. Ma anche per le due italiane in Europa League, l'Inter e la Roma. Tifo per l'Inter in Europa, mai nel derby".