Galli: "Lotta Champions? Alla fine prevarranno le tre attualmente alle spalle dell’Inter: Milan, Atalanta e Juventus"

Ultime calcio Napoli - Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Finora è stata una lotta equilibrata, basti pensare alla situazione del Milan. Penso che proseguiremo su questo ritmo fino a maggio: sarà una lotta fino all’ultimo respiro, ma alla fine prevarranno le tre attualmente alle spalle dell’Inter, ovvero Milan, Atalanta e Juventus. Protagonisti? Uno per ognuna delle mie “favorite”. Per il Milan sarà Ibrahimovic, per l’Atalanta scelgo Gasperini, per la Juventus dico Chiesa»