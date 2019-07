Gaetano, l'agente: "Gianluca in ritiro? È il percorso che immaginava! Ogni giorno col Napoli vale un mese, è a disposizione di Ancelotti" [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Giulio Dini, agente del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gianluca è molto contento per essere in ritiro con la prima squadra, è il percorso che immaginava di fare ed era già stato programmato. È riuscito a dimostrare di essere un calciatore sul quale si possono avere aspettative, il Napoli è stato disponibile nel farlo crescere già dallo scorso gennaio nella prima squadra. Il clima del ritiro è positivo per un ragazzo come Gianluca, ogni giorno con la squadra vale un mese: quest’anno lo affronta con uno spirito diverso, la squadra la conosce così come diversi altri compagni. Ha una mentalità ed una personalità che si manifesta in maniera diversa: è a disposizione di Ancelotti, anche per soluzioni temporanee che possono essere pensate dal mister. Gianluca ha fatto grandissimi progressi, va detto. I capelli biondi? Non saprei (ride, ndr), affrontiamo la stagione con la chioma bionda sin dall’inizio: non è stato l’unico, è una cosa simpatica…forse sta bene col verde della maglia (ride, ndr). La grande emozione stagionale è stata il debutto in Coppa Italia, è stato il momento in cui tutto il lavoro fatto ha dato il primo risultato. Gianluca è determinato sugli obiettivi da raggiungere, ciò che ha ottenuto è già passato e si può solo migliorare: avrebbe potuto giocare anche un po’ di più, nelle giuste circostanze. Gianluca ha personalità e piedi buoni”