Fusco: "Giuntoli ha fatto un capolavoro, De Laurentiis ha dimostrato di avere coraggio mancato ad altri!"

Il Napoli quest’anno ha espresso il meglio di sé, andando a scovare talento in terre sconosciute. Ne parla con il Corriere dello Sport Filippo Fusco, che vinse da ds il campionato di serie B con il Napoli che lanciò Matuzalem:

«De Laurentiis ha dimostrato di avere il coraggio che ad altri è mancato, perché certe operazioni sono ormai cicliche: il Napoli non ha mai avuto paura di vendere i migliori e di ricostruirsi intorno a quelle operazioni. Accadde con Cavani, nel 2013, e con quella cessione si aprì un ciclo che è durato quasi un decennio. E’ successo poi di nuovo la scorsa estate, stavolta con il capolavoro di Giuntoli, che non solo ha rinunciato a Koulibaly, Insigne e Mertens, tre leader storici, ma è stato capace di sostituirli con un giovane come Raspadori, e con due investimenti mirati e straordinari come Kim e Kvara».