Frosinone, il ds Angelozzi: "Zerbin con Spalletti? Spero vada tutto per il meglio, è un allenatore bravo che crede nei giovani"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gatti alla Juventus parte titolare con Bremer? Chi lo sa, la Juve fa la Champions ed è una delle società più importanti al mondo. Però mi risulta che venga tenuto molto in considerazione, farà parte dei quattro centrali difensivi per la stagione.

Zerbin con Spalletti? Spero vada tutto per il meglio, è un ragazzo con tanta qualità, che ha corsa e che può migliorare nella tecnica. In Serie A ci sta tranquillamente, Spalletti è un allenatore bravo che crede nei giovani.

Mercato? Una società con certi tipi di valori deve andare avanti per la propria strada, se sei forte vai avanti altrimenti rischi di finire in un fosso se non lo se e se cerchi di seguire una certa linea”