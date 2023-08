Frosinone, Di Francesco: "Contro il Napoli bene solo per 70 minuti, Su Cheddira.."

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta allo stadio Stirpe:

"E' una delle avversarie più fastidiose da affrontare tatticamente, ha una grande mentalità. Dobbiamo leggere i momenti della gara e soprattutto bisogna essere brillanti non solo per 70' com'è successo col Napoli. Gasperini? L'ho votato per 3 volte come miglior tecnico della Serie A e poi ha vinto, mi piace tantissimo il suo gioco, cercare l'uomo a tutto campo. All'inizio non capivo questa filosofia, poi ho scoperto la sua genialità".

Sulla squalifica del portiere Turati: “Deve capire che da certi errori si deve crescere, ha capito lo sbaglio e l'ha pagato. Si cresce passando dagli errori e parlo anche dal punto di vista tecnico-tattico. Cheddira è tra i convocati e può giocare dal primo minuto. Nell'ultima settimana a Bari si era allenato poco ma aveva giocato tutte le amichevoli".