Frosinone, Cheddira: "Bello segnare al Maradona, spero di farlo anche con la maglia del Napoli. Vogliamo la salvezza"

Walid Cheddira ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Napoli-Frosinone 2-2:

“Sono felice si tratta di un’emozione unica, stiamo lottando con le unghie e con i denti per salvarci. Fare gol in questo stadio è bello, spero di farlo anche con la maglia del Napoli. Dedico questa doppietta a mia madre. Devo scambiare la maglia con Osimhen, lui è di un altro livello. Sappiamo che dobbiamo lottare sui ogni palla, queste gare pesano molto. Daremo il massimo per raggiungere la salvezza. Felice per questo punto”.