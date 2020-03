Benvenuti: “La battaglia contro il coronavirus va affrontata rispettando tutte le regole che ci sono state consigliate”

Ultimissime calcio Napoli - FRANCESCA BENVENUTI, giornalista sportiva, è intervenuta a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, condotta da Antonio Petrazzuolo, in onda il giovedì dalle 21 alle 22 su Napolimagazine.com e su tutti i canali social di “Napoli Magazine” (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). Ecco quanto dichiarato:

“Siamo tutti angosciati, ma resistiamo cercando di fare tutto quello che ci è stato consigliato per sconfiggere questo nemico invisibile, anzi, invito tutti ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni del Governo, soprattutto cercando di uscire davvero il minimo indispensabile. Veramente mi chiedo, ma davvero non abbiamo paura di questo virus? Questa battaglia, c’è poco da dire, va affrontata rispettando tutte le regole che ci sono state consigliate. Ma davvero ci sentiamo così forti? Mi sono molto arrabbiata vedendo la mia città, Roma, piena di gente, ma dico, facciamo tutti uno sforzo, un sacrificio, perché stiamo facendo un investimento sul nostro futuro e su quello di chi verrà dopo di noi. Penso che serva molto buon senso per cercare la soluzione giusta per la stagione calcistica, per questo sono sempre del parere che se ci saranno le condizioni, bisognerà portarla a termine. Quando? Credo che il 3 maggio sia una data anacronistica, forse se ne potrà riparlare da metà maggio e non credo ci possano essere impedimenti così insuperabili. È una situazione complicatissima e tutte le parti in causa stanno tenendo aperte tutte le soluzioni proprio per farsi trovare pronti se e quando si ricomincerà. Ho l’impressione che se si riprenderà a giocare si andrà avanti fino a luglio, così come credo che l’UEFA deciderà molto presto le varie alternative a seconda della data della ripresa, alla fine, credo che la soluzione "final four" sia quella più logica. È ovvio che in un momento come questo si chieda di più a chi ha di più, ma non credo sarà molto semplice affrontare il discorso del taglio degli emolumenti dei calciatori, anche se tutti devono accollarsi la loro parte di sacrifici, ma sono sicura che se ne parlerà e che, alla fine, si troverà la migliore soluzione”.