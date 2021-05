Napoli - Rino Foschi, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Confermerei subito Gattuso al Napoli. La squadra sta giocando bene, conosce la squadra e l'ambiente, e non vedo nessun motivo per mandarlo via. Ha un carattere che mi piace tantissimo che gli ha permesso di superare due crisi importanti in azzurro e probabilmente arriverà in Champions. Mi sembra insensato cambiare allenatore. Diventerà uno dei migliori allenatori europei".