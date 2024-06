Foschi a CN24: "Caso Di Lorenzo, diventa tutto una commedia. Kvara per 100 mln va ceduto ma dipende da Conte"

Calciomercato Napoli - Rino Foschi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Speciale Calciomercato’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre e su youtube). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Foschi sul Napoli

"Come si gestisce la situazione Di Lorenzo? Difficile dirlo, bisogna valutare i rapporti che ci sono tra agente, società e presidente. Oggi sono i procuratori a decidere se andare e restare. Se il Napoli lo vuole tenere lo tiene, altrimenti va via: diventa tutto una commedia. Un calciatore, se vuole andare via, lo fa nonostante il suo contratto. Osimhen o Kvara, chi trattenere? Dipende da Conte, se Conte lo vuole tenere lo fa, altrimenti si cerca di cederlo: Kvara per 100 mln va ceduto. Le soluzioni in giro per il mondo ci sono sempre. Il Napoli, in testa, per me, ha la volontà di incassare soldi. Folorunsho? Rimarrà a Napoli, Conte gli farà fare quello che sa fare meglio".