Fontana: "Il 4-2-3-1 non è un esperimento ma un'alternativa al 4-3-3: Demme fondamentale. Griglia? Napoli superiore al Milan"

"Demme ha la priorità rispetto agli altri, in questo momento. Nel finale di stagione si è cercato di alternarlo con Lobotka per capire se in grado di fare quel ruolo davanti alla difesa. Il 4-2-3-1 non è un esperimento ma un'alternativa al 4-3-3: durante le gare ci sono momenti dove devi essere bravo a cambiare e lo spostamento dei centrocampisti ti permette di cambiare sistema di gioco. Griglia? Il Napoli è un gradino sopra alla Lazio e al Milan".