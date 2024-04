Fogliamanzillo a CN24: "Meluso non è mai stato messo in condizione di operare, Giuntoli la vera perdita. Su Manna..."

L'agente Mario Fogliamanzillo è intervenuto ai nostri microfoni di CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Lo scorso anno il Napoli ha performato più del dovuto, c'erano persone forti e autorevoli di riferimento, sia Spalletti che Giuntoli. Senza queste figure forti ognuno ha pensato a se stesso. Fondamentale è la scelta dell'allenatore, non critico Meluso che stimo, non è mai stato messo in condizione di operare arrivando ad agosto inoltrato. Ma è doverosa una scelta ottima fatta come quella di andare a puntare già su Giovanni Manna con mesi d'anticipo"