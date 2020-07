Al termine del pareggio maturato contro la Lazio, Seko Fofana ha parlato ai microfoni di Udinese Tv:

"In questo momento mi sento bene anche se è molto dura fisicamente. Dobbiamo gestire bene tutte le partite e giocando così spesso diventa complicato. Sono contento per la squadra perché abbiamo fatto un buon lavoro e potevamo anche vincerla, alla fine l'importante è fare punti ma ora dobbiamo prepararci bene per andare a Napoli e fare una grande partita"