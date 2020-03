FMSI, Palumbo: "Per maggio si potrebbe pensare di tornare ad allenarsi, ai giocatori serviranno 15-20 giorni per essere al top"

Ultime notizie calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Giampaolo Palumbo, vicepresidente FMSI:

“I medici dello sport impegnati con le proprie società, stanno cercando il meglio per i loro atleti anche se a distanza. Più una squadra è in alto e più è complicato indirizzare gli atleti verso un tipo di comportamento, a distanza. Abbiamo accusato la Cina, ma l'epidemia è andata ad espandersi in tutto il mondo, quindi le cose sono analoghe ovunque. I contagi ci sono ancora, ma il numero dei decessi scende e si è imboccata la strada della riduzione di questo tipo di situazione. È ovvio che se tutti obedissero, la propagazione sarebbe limitata. Credo che per Maggio possa mettersi il pensiero per l'allenamento, diversi giocatori hanno contratto il virus e credo che tra due mesi possano riprendersi e mettersi in carreggiata. Giocare ogni tre giorni? Si stanno tutti allenando nelle loro case, in 15-20 giorni possono affrontare una partita col massimo agonismo".