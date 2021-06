Napoli - Antonio Floro Flores è intervenuto a Sportitalia: "E' difficile da napoletani giocare a Napoli, è tutto molto diverso e nemmeno io so rispondere sinceramente. Solo a Napoli vieni insultato anche dai tuoi genitori e parenti o dal quartiere in cui abiti se perdi una domenica e sbagli un gol. A me venivano fine sotto casa. A Insigne consiglio di restare a Napoli, è uno spettacolo vederlo giocare. A me mi cacciarono da Napoli".