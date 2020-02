Fiori a CN24: "Napoli-Barcellona preparata benissimo da Gattuso, si vede la sua mano! Al Camp Nou azzurri quasi alla pari con il blaugrana"

Ultimissime calcio Napoli - Valerio Fiori, ex collaboratore di Gattuso, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Si vede la mano di Rino su questo Napoli, la squadra passo dopo passo sta assorbendo la sua filosofia di gioco. Il Barcellona resta tra le migliori al mondo, Gattuso l’ha preparata non bene ma benissimo. Se Callejon fosse riuscito a fare il secondo gol si sarebbe messa in maniera differente. Portiere? Quel ruolo, nell’idea di gioco di Gattuso, è fondamentale anche in fase di uscita. E’ un ragazzo intelligente Gattuso e se ha scelto Ospina vuol dire che lo ritiene migliore in questo momento per il bene della squadra. Il Barcellona fa queste gare contro chiunque, solitamente sono gli altri ad adattarsi ai blaugrana come ha fatto ieri sera il Napoli. Gli azzurri anche al Camp Nou si giocheranno le loro carte. Hanno un tasso tecnico molto alto e giocatori che possono risolvere la gara. Hanno quasi le stesse probabilità del Barcellona. Se il Napoli continuerà così resterà attaccato al carro per l’Europa, poi bisogna vedere se le altre rallenteranno”.