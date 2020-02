Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo Juventus-Fiorentina:

"Sono disgustato per quello che ho visto. La Juventus è una grandissima squadra che paga 350 mln di ingaggi e non ha bisogno di rigori regalati come oggi. E' assurdo che una partita la decida l'arbitro. E' successo contro l'Inter e contro il Genoa e adesso anche contro la Juventus. Il secondo rigore è assurdo assegnarlo. Siamo tutti molto arrabbiati ed è un'ingiustizia per tutti i fiorentini".